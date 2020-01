La Guardia di Finanza indagata per lo stop alla ONG (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ieri la procura di Agrigento ha chiesto l’archiviazione per la Mare Jonio, ma intanto comincia a indagare sulla Guardia di Finanza. Antonio Massari scrive sul Fatto che sulla vicenda dello stop alla nave della ONG è stato aperto un altro fascicolo d’indagine, perché le fiamme gialle hanno impartito a Pietro Massone, il comandante della Mare Jonio, l’ordine di fermarsi e di non entrare in acque territoriali italiane senza alcun fondamento. Questo potrebbe configurare un reato: IN QUEI GIORNI la Mare Jonio trasporta 49 naufraghi soccorsi poche ore prima. Massone viene indagato per aver disobbedito all’ordine impartito dal pattugliatore della Guardia di Finanza “Apruzzi”, quando la nave è da poco entrata in acque Sar italiane, ovvero lo specchio di mare che prevede il coordinamento dei soccorsi da Roma. L’imbarcazione viene successivamente sequestrata – lo è ancora oggi ... nextquotidiano

