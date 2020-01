La Cosa | in arrivo un nuovo adattamento cinematografico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Cosa di John Carpenter e il film che lo ha preceduto, La Cosa da un altro mondo del 1951, sono stati entrambi adattamenti del racconto Who Goes There?, scritto da John W. Campbell Jr., pubblicato per la prima volta nell’agosto 1938 Una versione ampliata e mai vista prima del racconto Who Goes There?, ispirazione … L'articolo La Cosa in arrivo un nuovo adattamento cinematografico proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Moses ha firmato: cosa manca per l'ufficialità ???? - Alex_Salone : RT @santegidionews: #28gennaio «Capiamo cosa vivono» La Comunità ebraica accoglie profughi siriani. In arrivo da Aleppo. L'aiuto interrelig… - plusultrajin : oggi mi riposo non me ne frega nulla e che cavolo giorni e giorni a studiare poi arrivo lì e l'esame è stato rimandato ma di cosa parliamo -