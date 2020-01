La Brexit è vera. Il voto dell’Europa e la festa del Regno Unito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’accordo è comune e ha via libera. Dopo il Parlamento britannico anche quello europeo vota la Brexit e la rende realtà. Il voto dell’accordo concordato dal governo britannico e dalla Commissione Europea è l’ultimo passaggio formale della storia di questo matrimonio che durava dagli anni Settanta. Ne è venuto fuori un divorzio che potrebbe avere strascichi per i prossimi mesi, quelli lasciati aperti alle trattative per concordare, punto per punto, materia per materia, i nuovi rapporti fra Londra e Bruxelles. Venerdì 31 gennaio 2020 è l’ultimo giorno nell’Unione Europea del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Dalla mezzanotte UK non farà più parte di UE e vivrà il suo primo weekend da liberato, almeno per quel che pensano quanti hanno sostenuto la Brexit fin dalla vittoria al referendum del 2016. In questo periodo però i rapporti non cambieranno di colpo. Il periodo di ... vanityfair

Giacomo16887166 : Che DIO la faccia diventare vera ?????? 'L'Italia lascerà l'Ue', la profezia di Farage - cinzia_palmacci : VERA INFORMAZIONE REAL TIME: PRONTA LA MONETA BREXIT CHE SEGNA L'USCITA DEL REG... -