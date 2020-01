Kristen Stewart: i 10 migliori film dell'attrice (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I 10 migliori film di Kristen Stewart: da Panic Room a Seberg, passando per Sils Maria e Café Society, riscopriamo insieme la ricchissima filmografia dell'attice. Se c'è qualcuno, nel mondo del cinema internazionale, in grado di brillare sia in film autoriali che commerciali, quella persona è certamente Kristen Stewart. Occhi come fiamme ardenti, carattere sanguigno e brioso, l'attrice americana ha sempre dimostrato di essere dodata per la recitazione sin da bambina, facendosi conoscere definitamente in tutto il mondo grazie alla saga di Twilight e proseguendo sulla strada del successo, senza farsi mai mettere i piedi in testa, combattendo per i suoi ideali e vivendo la sua vita rimanendo, prima di tutto, fedele a sé stessa. In occasione dell'uscita del film Underwater, ripercorriamo insieme la sua ... movieplayer

Kristen Stewart | la carriera atipica di una star che ama la sperimentazione : Kristen Stewart tornerà al cinema il prossimo 30 gennaio con Underwater di William Eubank, film a medio budget realizzato da un regista molto giovane che si è fatto le ossa nel cinema di genere. Il suo ruolo è una ulteriore conferma di una volontà di sperimentare e non essere ingabbiata nelle tradizionali produzioni hollywoodiane. Ha […] L'articolo Kristen Stewart | la carriera atipica di una star che ama la sperimentazione proviene da ...

Underwater – recensione del film horror con Kristen Stewart : Underwater è un film horror -thriller ad alta tensione con un cast abbastanza noto, tra gli attori infatti troviamo Kristen Stewart (Norah), T.J. Miller (Paul), Vincent Casse (capitano Lucien) ed è diretto da William Eubank, giovane regista alla sua prima esperienza con una major ma già piuttosto esperto con le opere di fantascienza. I membri dell’equipaggio dell’operazione mineraria Kepler sapevano che la loro missione sarebbe stata difficile: ...

Underwater | la recensione del film fantascientifico con Kristen Stewart : Il 30 gennaio prossimo arriverà nelle sale italiane Underwater , nuovo horror fantascientifico ambientato nelle profondità degli abissi con una inedita Kristen Stewart . William Eubank si è fatto un nome tra gli appassionati di cinema di genere con The Signal, film indipendente del 2014 in grado di mescolare idee già collaudate per creare qualcosa di sufficientemente […] L'articolo Underwater | la recensione del film fantascientifico con ...

Happiest Season | il cast del film con Kristen Stewart e Mackenzie Davis : Kristen Stewart , Alison Brie e Aubrey Plaza figureranno nel cast di Happiest Season , le cui riprese sono attualmente in corso a Pittsburgh. Il film è prodotto da TriStar Pictures ed Entertainment One. Anche Kristen Stewart si aggiunge al cast , già parecchio nutrito, di Happiest Season , film indipendente che arriverà nelle sale cinematografiche americane il prossimo […] L'articolo Happiest Season | il cast del film con Kristen Stewart e ...

Kristen Stewart protagonista della commedia Happiest Season : L'attrice Kristen Stewart sarà la protagonista della commedia Happiest Season , di cui è stato annunciato il cast. Kristen Stewart farà parte del cast del film Happiest Season , le cui riprese sono attualmente in corso a Pittsburgh con la produzione di TriStar Pictures ed Entertainment One. Il progetto è diretto e co-scritto da Clea DuVall e tra gli interpreti ci saranno anche Mackenzie Davis, Mary Steenburgen, Victor Garber, Alison Brie, Aubrey ...

Il nuovo «grunge blond» di Kristen Stewart è volutamente effetto fai da te : Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Il biondo messy di Kristen Stewart Kristen Stewart sei cosciente che stai lanciando un nuovo trend a dir poco ...

Kristen Stewart eletta Attrice del Decennio dalla Hollywood Critics Association : Kristen Stewart è stata eletta Attrice del Decennio dalla Hollywood Critics Association , l' Attrice riceverà il riconoscimento nel corso della cerimonia che si terrà il 9 gennaio. La Hollywood Critics Association ha annunciato di aver eletto Kristen Stewart Attrice del Decennio . L'annuncio è stato diffuso via Twitter dall'account ufficiale il 13 dicembre. Dopo una partenza nell'ambito del teen movie più commerciale, la carriera di Kristen Stewart ...

Kristen Stewart è la migliore attrice del decennio per la Hollywood Critics Association : Kristen Stewart è stata nominata attrice del decennio dalla Hollywood Critics Association . Tra gli ultimi ruoli dell' attrice , spicca quello di Jean Seberg in un biopic presentato fuori concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

Avete mai visto la fidanzata di Kristen Stewart? La protagonista di “Twilight” vuole sposarla [FOTO] : La giovane ventinovenne e attrice Kristen Stewart, attualmente è in pieno fermento professionale. L’ex volto di Bella in “Twilight” è dal 15 Novembre scorso in tutte le sale americane con il film “Charlie’s Angels”. Schietta e coraggiosa, Kristen non si è mai nascosta dietro nessun profilo artefatto. L’attrice ha sempre dichiarato l’amore libero, come infatti lo dimostrano le sue recenti storie ...

Charlie's Angels - Kristen Stewart sul flop : "È un film non facile in un momento particolare" : Kristen Stewart ha detto la sua su Charlie's Angels , diretto da Elizabeth Banks, film che si è rivelato un autentico flop al botteghino, nonostante l'attrice ne sia orgogliosa. Charlie's Angels avrà anche mostrato Kristen Stewart in gran forma ma è stato un flop clamoroso al botteghino negli USA, dove è arrivato il 15 novembre e fino a oggi ha racimolato 55,8 milioni di dollari, più o meno la cifra che ci è voluta per realizzare il film . Diretto ...

Emma Watson e Kristen Stewart tra le star del Calendario Pirelli 2020 : Emma Watson , Kristen Stewart , Claire Foy, Mia Goth e molte altre star nel Calendario Pirelli 2020 , dedicato al mito di Giulietta. Emma Watson e Kristen Stewart tra le star Calendario Pirelli 2020 che omaggerà Romeo e Giulietta. The 47° edizione del celebre Calendario Pirelli , intitolato 'Looking for Juliet', vede coinvolto un assortimento di personalità della musica e del cinema incluse Claire Foy, Kristen Stewart , Emma Watson , Yara Shahidi, ...

Colori unghie 2019 - le tendenze di novembre : il grigio «relax» di Kristen Stewart : unghie , i trend dalle passerelle Autunno-Inverno 2019 unghie , i trend dalle passerelle Autunno-Inverno 2019 unghie , i trend dalle passerelle Autunno-Inverno 2019 unghie , i trend dalle passerelle Autunno-Inverno 2019 unghie , i trend dalle passerelle Autunno-Inverno 2019 unghie , i trend dalle passerelle Autunno-Inverno 2019 unghie , i trend dalle passerelle Autunno-Inverno 2019 unghie , i trend dalle passerelle Autunno-Inverno 2019 unghie , i trend dalle ...

Kristen Stewart rivela : «Non vedo l’ora di sposare Dylan Meyer» : Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart «Voglio sposare Dylan Meyer. Non vedo l’ora di farle la proposta». Kristen Stewart , 29 anni, lo ha rivela to durante il programma Howard Stern Show. La relazione tra l’attrice e la sceneggiatrice è sbocciata solo pochi mesi fa. Risale alla scorso agosto la ...

Kristen Stewart contro Hollywood : Mi hanno dato della sgualdrina - è un'industria fondata sulla paura : A distanza di anni, Kristen Stewart è tornata a raccontare apertamente del clamore mediatico scaturito dalle foto che, nel 2012, la ritraevano in atteggiamenti intimi con il regista Rupert Sanders. L'attrice ha voluto svelare alcuni dettagli rimasti finora nascosti per fare chiarezza su un episodio che ha rischiato di comprometterne la carriera. A quei tempi, Kristen Stewart era fidanzata con Robert Pattinson. I due erano le star della saga di ...

exodusdragons : Kristen Stewart: i 10 migliori film dell’attrice - iovoglioharold : RT @allscallie: Stella mi sta sul cazzo da morire, però si deve ammettere che quando parla è spigliata e convincente. Poi in confronto a qu… - allscallie : Stella mi sta sul cazzo da morire, però si deve ammettere che quando parla è spigliata e convincente. Poi in confro… -