Kouamè Fiorentina, tutto fatto. Domani la firma dell’attaccante (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Kouamè Fiorentina, è tutto fatto per l’approdo dell’attaccante in viola. Scambio di documenti, Domani la firma sul contratto Kouamè alla Fiorentina, ci siamo. Dopo l’affondo delle ultime ore il club viola è pronto a tesserare l’attaccante, attualmente alle prese col recupero dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio. Secondo Gianluca Di Marzio le due società starebbero scambiandosi i documenti e nella giornata di Domani è prevista la firma dell’ivoriano, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Toscana. Il giocatore sarà pagato 10/11 milioni di euro più molti bonus legati alle presenze. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Scambio di documenti in corso tra #Fiorentina e #Genoa Domani la firma di #Kouamé - SkySport : ? #UltimOra di mercato ?? #Fiorentina, incontro col #Genoa per #Kouamé ?? L’attaccante può trasferirsi subito a Firen… - DiMarzio : #Fiorentina, incontro col #Genoa per chiudere l'arrivo di #Kouamé. #Duncan sempre più vicino -