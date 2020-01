“Kobe Bryant nel nuovo logo del Nba” la petizione lanciata online (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono state racolte 2,7 milioni di firme e continuano ad aumentare. Tutti chiedono attraverso la petizione lanciata sulla piattaforma Change.org di modificare il logo della Nba inserendo Kobe Bryant. La petizione per Kobe Bryant “Con la scomparsa prematura e inaspettata del grande Kobe Bryant, firma questa petizione nel tentativo di immortalarlo per sempre nel nuovo logo Nba”, si legge nel testo della petizione, lanciata tramite la piattaforma Change.org. Il giocatore della Nba è scomparso domenica 26 gennaio in un incidente di elicottero insieme alla figlia e altre sette persone. Il logo della NBA Nel logo attuale è raffigurata la silhouette di un altro grande giocatore dei Los Angeles Lakers, Jerry West. L’idea è quella di sostituirla con quella di Kobe Bryant. Sui social l’idea sta attraversando il mondo e in tantissimi hanno già condiviso quello che potrebbe ... notizie

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - dchinellato : Kobe Bryant superò Michael Jordan nella classifica dei realizzatori a Minneapolis. I Wolves hanno voluto onorarlo r… -