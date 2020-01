Kobe Bryant, lo Staples Center troppo piccolo per la cerimonia pubblica: si pensa al maxi-stadio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) C’è ancora incertezza riguardo alla cerimonia pubblica in onore di Kobe Bryant, deceduto nella giornata di domenica insieme alla figlia Gianna Maria-Onore e ad altre sette persone in un tragico incidente di elicottero. Se non ci sono indizi sulla data, che potrebbe essere nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, c’è qualche idea riguardo al luogo: la prima opzione è chiaramente lo Staples Center, ma la capienza limitata sta portando le autorità a propendere per un maxi-stadio di Los Angeles. Lo Staples Center, infatti, considerata la seconda casa di Kobe Bryant perché palazzetto di riferimento dei Los Angeles Lakers, può ospitare soltanto 20 mila persone e il numero appare decisamente troppo basso in proporzione all’affluenza prevista per l’ultimo saluto al cinque volte campione NBA. A quanto riporta Tmz, l’opzione più logica sarebbe dunque quella di ... oasport

