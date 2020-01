Kobe Bryant, le probabili cause dell’incidente (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le autorità stanno indagando sulle probabili cause dell’incidente in cui ha perso la vita la stessa dell’NBA, Kobe Bryant. La polizia di Los Angeles sta raccogliendo tutte le testimonianze che serviranno a stabilire eventuali responsabilità delle persone coinvolte. Sono state identificate, inoltre, tutte le vittime che viaggiavano a bordo dell’elicottero. Cominciamo col dire che l’elicottero era partito in volo da Santa Ana nella Contea di Orange poco dopo le 9 del mattino. La prima ipotesi che le autorità hanno ritenuto probabile sulle cause dell’incidente di Calabasas, in California, è stata la “mancanza di visibilità a causa della nebbia”. Infatti, le condizioni meteorologiche non erano adatte al volo, secondo la polizia di Los Angeles. Il pilota ha volato secondo le regole ... bigodino

