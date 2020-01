Kobe Bryant, identificato ufficialmente il corpo grazie alle impronte digitali. L’elicottero non aveva il sistema di allerta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tutti i corpi dell’incidente in elicottero in cui è morto Kobe Bryant sono stati recuperati e tra questi è stato ufficialmente identificato anche quello della stella dei Lakers. Il riconoscimento è stato possibile grazie allo studio delle impronte digitali. Con lui, confermata la presenza anche di John Altobelli, 56, Sarah Chester, 45, e del pilota, Ara Zobayan, 50. Il dipartimento non ha ancora identificato formalmente altre cinque vittime, ma parenti e conoscenti hanno comunicato che a bordo c’erano anche la figlia tredicenne di Bryant, Gianna, la figlia tredicenne di Sarah Chester, Payton, la moglie di Altobelli, Keri, e la figlia, Alyssa, oltre a Christina Mauser, allenatrice di basket femminile in una scuola elementare della California meridionale. La National Transportation Safety Board (Ntsb), l’agenzia investigativa indipendente del governo degli Stati Uniti che ... ilfattoquotidiano

