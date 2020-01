Kobe Bryant corpo identificato. Gli omaggi del Milan e dei prossimi Oscar (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sappiamo della tragica morte di Kobe Bryant da domenica, oggi dopo tre giorni di lavoro da parte delle autorità abbiamo anche la conferma ufficiale. Il corpo della leggenda dei Lakers è infatti tra i primi tre estratti dalle macerie, la cosa che fa più rabbrividire è che per il riconoscimento è stato necessario ricorrere alle impronte digitali. Non abbiamo ulteriori dettagli, ma sembra evidente che i corpi siano stati viturpati e resi irriconoscibili dalle fiamme anche se risulterebbero morti nello schianto a quasi 300 km/h. Oltre al corpo di Kobe Bryant sono stati identificati anche quelli di John Altobelli, della moglie Keri e della figlia Alyssa. Restano da identificare altri 6 corpi, tra cui quello della piccola Gianna Maria Bryant, figlia della stella NBA. Nelle prossime ore si attendono novità, mentre prende sempre più piede l’ipotesi che l’elicottero volasse troppo basso e si sia ... giornalettismo

