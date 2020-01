Kobe Bryant, come sta la moglie Vanessa a tre giorni dal dramma. Parla l’amico (Di giovedì 30 gennaio 2020) Kobe Bryant, come sta la moglie Vanessa a tre giorni dal dramma. Parla l’amico. Per Vanessa Bryant questo è il momento più duro. In quel maledetto incidente in elicottero, la 37enne, moglie della leggenda della pallacanestro, ha perso il marito e la figlia Gianna di 13 anni. People ha raggiunto gli amici di famiglia, che hanno raccontato alla testata come sta vivendo Vanessa queste ore drammatiche. Ecco le parole dell’amico: «Non riesce a finire una frase senza piangere, è devastata…». E continua: «Vanessa può contare su un buon sistema di assistenza, essendo attorniata da persone che la amano e amavano Kobe. Ma non puoi mai essere preparata ad una cosa del genere. Vanessa è devastata, ma sta lavorando molto duramente per mantenere il controllo per le altre ragazze. Ora deve essere forte. Nonostante i loro alti e bassi, con Kobe erano anime gemelle. E lei pensava a lui come ... newscronaca.myblog

