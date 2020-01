Kiss Kiss: Mertens resta a Napoli al 100% (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Radio Kiss Kiss smentisce le ultime notizie di mercato di Sky su Dries Mertens che parlano di un’offerta del Chelsea per il belga. Secondo a radio ufficiale infatti Mertens non lascerà il Napoli a gennaio. Resterà al Napoli al 100% anche perché vuole battere tutti i record. Per quanto riguarda il rinnovo dell’attaccante, la società ha già in programma di tornare a discuterne con Dries non appena chiuso il mercato L'articolo Kiss Kiss: Mertens resta a Napoli al 100% ilNapolista. ilnapolista

