Kentucky Route Zero, disponibile l'ultimo episodio: il trailer celebra l'uscita su PS4, Xbox One e Nintendo Switch (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ci sono voluti alcuni anni, ma la fine del Kentucky Route Zero è finalmente arrivata. E' disponibile infatti il quinto ed ultimo atto del gioco di avventura surreale e inquietante, chiudendo una saga protratta sia per i giocatori che per i personaggi del suo mondo.Kentucky Route Zero ha debuttato inizialmente nel 2011 come progetto Kickstarter e il suo primo atto è stato lanciato nel 2013. Il piano era di rilasciare atti successivi - per un totale di cinque - ogni pochi mesi. Ma lo sviluppo del gioco si è rivelato un po' più difficile del previsto. Alla fine, ci sono voluti sette anni per completare l'esperienza.Oltre al nuovo ed ultimo episodio, Cardboard Computer, gli sviluppatori del gioco, hanno pubblicato un trailer che annuncia Kentucky Route Zero anche per Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Disponibile l'ultimo atto di #KentuckyRouteZero. - Multiplayerit : Kentucky Route Zero, ultimo atto disponibile, dopo anni di attesa -