Kate Middleton inarrestabili dopo l’addio di Meghan Markle. Ma a colazione delude (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Kate Middleton si è svegliata presto, infatti la sua agenda prevede una visita a un asilo di Londra. Sono passate meno di 24 ore dall’evento all’ospedale pediatrico e la Duchessa di Cambridge si mostra nuovamente in pubblico. Il lavoro pare aumentato da quando Meghan Markle e Harry hanno lasciato il loro ruolo nella Monarchia, preferendo trasferirsi da quasi cittadini privati in Canada. Kate dunque è inarrestabile e soprattutto appare serena più che mai. Forse l’allontanamento di Meghan ha dissipato quell’atmosfera tesa e cupo che si respirava negli ultimi mesi a Palazzo. Sta di fatto che nonostante la levataccia, Lady Middleton è scesa dall’auto raggiante per entrare nella Stockwell Gardens Nursery & Pre-School che fa parte della London Early Years Foundation, seguita da anni dalla moglie di William. La Duchessa ha parlato coi membri dello staff ... dilei

