Kate Middleton, confessa il suo segreto senza vergogna, di cosa si tratta? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Kate Middleton ha paura di confessare un suo segreto e lascia tutti a bocca aperta, senza avere neanche un briciolo di vergogna La casa reale inglese in questo momento sta facendo molto parlare di sé. Questa volta, non c’entra il divorzio reale del Principe Harry e di Megan Markle, ma invece si parla di Kate Middleton. La moglie di William, è la prima donna d’Inghilterra ed inoltre, non si nasconde mai rispetto, né ai suoi impegni né tanto meno alla sua vita privata. Middleton ha voluto confessare a tutti quanto questo piano per allontanare Harry della casa reale. Una decisione che pare la faccia stare molto male. Infatti lei pensa che in realtà, si è trattato di una sorta di modo per tenere lontano il principe dai suoi cari. Una cosa che la fa stare molto male che lei non vuole però dire chiaramente, seguendo la linea ufficiale della comunicazione, dettata dalla Regina. La ... kontrokultura

