Justine Mattera Instagram, lingerie provocante e curve atomiche: «Quanti pensieri fai venire…» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ormai lo scatto bollente di Justine Mattera su Instagram è per milioni di utenti quasi un appuntamento quotidiano. La showgirl di origini americane, spesso e volentieri, pubblica sul suo profilo social foto davvero piccanti presi da shooting fotografici che ritraggono la 48enne in intimo, lingerie e abiti corti che valorizzano le sue forme atomiche. L’ultima immagine? Non fa eccezione. Justine Mattera Instagram, lingerie provocante e curve atomiche: «Quanti pensieri fai venire…» Su Instagram Justine Mattera ha postato qualche minuto fa uno scatto superlativo che mostra la soubrette statunitense con addosso un body nero trasparente. In primo piano il décolleté magnifico dell’ex moglie di Paolo Limiti, ma anche le curve da sballo e le gambe lunghe e sinuose. Tacchi a spillo per la conduttrice che porta nella foto capelli all’indietro. In poco tempo quasi 4mila mi ... urbanpost

zazoomnews : Justine Mattera Instagram, provocante su una sedia a gambe aperte: «Sei nata per farci morire»… - KontroKulturaa : 'Sei illegale, ti sono cresciute?': Justine Mattera peccaminosa, seno in vista trattenuto da una rete metallica [FO… - zazoomnews : Justine Mattera Instagram provocante su una sedia a gambe aperte: «Sei nata per farci morire» - #Justine #Mattera… -