Justin Bieber ritorna con “Changes” il nuovo album di inediti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La superstar mondiale Justin Bieber ha annunciato oggi l’uscita di “Changes”, il quinto album del pluripremiato artista canadese, in arrivo il 14 febbraio. Dopo il lancio della sua docuserie YouTube Originals “Justin Bieber: Seasons” (già cliccatissima in tutto il mondo) finalmente in arrivo il nuovo album, anticipato dal singolo “Yummy”, pubblicato il 3 gennaio, che ha già raggiunto oltre 300 milioni di stream in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera, Bieber ha raggiunto più di 50 miliardi di stream e l’equivalente di oltre 60 milioni di album in tutto il mondo. Solo l’ultimo album “Purpose” (2015) ha venduto oltre 21 milioni di copie debuttando al primo posto in oltre 100 paesi in tutto il mondo e ha ottenendo una nomination ai Grammy 2016 come album dell’anno. “Purpose” ha infranto i record globali di streaming e ha piazzato tre singoli consecutivi al primo ... domanipress

