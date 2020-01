Jordan e Foxx portano il razzismo in tribunale - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Chiara Bruschi «Il diritto di opporsi» narra una storia vera e sviscera le discriminazioni legali negli Usa «Ogni generazione ha il suo eroe, preparatevi a incontrare il nostro», recita il poster che nelle metropolitane di Londra pubblicizza Il diritto di opporsi, film che esce in Italia il 30 gennaio. La storia raccontata nella pellicola di Destin Daniel Cretton è quella di Bryan Stevenson, avvocato afroamericano cresciuto in un quartiere povero e ghettizzato di una cittadina nel Delaware. Dopo una laurea ad Harvard con ottimi voti, invece inseguire una carriera da avvocato di successo decide di trasferirsi a Montgomery, in Alabama, lo stato americano con il tasso di pena di morte pro capite più alto negli Usa, per aiutare i più deboli, coloro che, pur essendo innocenti, si ritrovano nel braccio della morte in attesa di sentenza. Con la sua Equal Justice Initiative, ... ilgiornale

