Jennifer Aniston irriconoscibile: senza trucco con i capelli corti sembra un’altra [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ balzata di recente agli onori del gossip per il suo presunto flirt con niente di meno che: Brad Pitt. Tra i due sembra essersi riaccesa una scintilla. Da anni i fan sperano in un ritorno della coppia, un ritorno che sembrava essere impossibile; invece, un amico molto vicino ai due sembra confermare che tra loro ci sia qualcosa… Jennifer irriconoscibile Ad ogni modo, siamo abituati a vedere Jennifer come una donna sempre splendida, che con il tempo migliora e non invecchia mai. Ma, sappiatelo, anche Aniston è umana! Non è sempre impeccabile e ve lo dimostriamo in questo scatto… capelli corti, sguardo turbato e visto struccato. Sempre bella, sia chiaro, ma anche lei, almeno al mattino, ha bisogno di un caffè! L'articolo Jennifer Aniston irriconoscibile: senza trucco con i capelli corti sembra un’altra FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

lapinuccia88 : @simonadistante Esattamente Jennifer Aniston tutta la vita e lui non se la merita proprio. - lapinuccia88 : Jennifer Aniston e Brad Pitt sono tornati insieme? Non ne sono entusiasta perché lei merita di meglio ma Brad è sta… - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Brad Pitt e Jennifer Aniston si amano ancora, lo dicono i loro amici -