Jennifer Aniston e Brad Pitt di nuovo insieme: già cinque appuntamenti segreti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Prima c’è stato il riavvicinamento ai Golden Globes, poi l’incontro ai recentissimi SAG Awards che ha fatto nascere più di un sospetto e ora ci sarebbe addirittura la conferma. Jennifer Aniston e Brad Pitt sono tornati insieme. O meglio, sarebbero, ed il condizionale è d’obbligo nonostante le fonti ascoltate dal Mirror e la voglia – incontenibile e per certi versi inspiegabile – da parte dei fan di vederli nuovamente insieme. Già 5 appuntamenti Lei è la fidanzatina d’America, lui uno degli attori più desiderati degli ultimi due decenni. Il divorzio del 2005 “causato” dall’arrivo di Angelina Jolie aveva visto uno schieramento di massa dalla parte della Aniston che ora, come nelle migliori delle favole (anzi, delle sue commedie romantiche) avrebbe riconquistato il grande amore della sua vita che, pentito, sarebbe rinsavito. Il tabloid inglese che sgancia la bomba avrebbe sentito ... thesocialpost

minwhew : ma ora che brad pitt è tornato con jennifer aniston posso provarci io con miss angelina bellezza eterea jolie? - vitademmerda_ : Se pure Jennifer Aniston è tornata col suo ex, non vedo perché non possa farlo anch’io #JenniferAniston #BradPitt - aproudfaniston : RT @FanistonTeam: Jennifer Aniston in Camp Cucamonga TV Movie (1990) #JenniferAniston #90s #movies -