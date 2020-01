Ivan Gonzalez deluso da Clizia Incorvaia/ 'Una storia d'amore per visibilità? No!' (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ivan Gonzalez replica alle accuse lanciate da Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: 'Parla male di me ora che non sono nella Casa?' ilsussidiario

Mimmaaaaaa1 : RT @Eliana65278924: Ivan Gonzalez che sollecita, i suoi follower, nelle storie di Instagram a salvare Patrick. ? Un immenso grazie a lui, n… - rosefornoone : RT @Eliana65278924: Ivan Gonzalez che sollecita, i suoi follower, nelle storie di Instagram a salvare Patrick. ? Un immenso grazie a lui, n… - brekbia : RT @Eliana65278924: Ivan Gonzalez che sollecita, i suoi follower, nelle storie di Instagram a salvare Patrick. ? Un immenso grazie a lui, n… -