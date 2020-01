Italia’s Got Talent 2020 Silvio Cavallo e la canzone sulla pizza d’asporto (VIDEO) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Italia’s Got Talent 2020 Silvio Cavallo, il cantautore comico che canta la pizza d’asporto (VIDEO) Siamo giunti al terzo appuntamento con il consueto appuntame nto settimanale con le audizioni di Italia’s Got Talent 2020, sempre su TV8. In questa terza puntata di questa edizione parzialmente rinnovata, andata in onda il 29 gennaio, a salire sul palco è Silvio Cavallo, un cantautore comico che, accompagnato dalla sua chitarra, racconta della sua pizza ordinata. Standing ovation per lui e le sue peripezie per ordinare la pizza d’asporto. Per Joe Bastianich questa canzone è una cosa migliore del s3ss0, altamente sensuale. Ovviamente quattro sì per l’irriverente cantautore. Alla fine di ogni puntata in onda verrà scelto un concorrente che ritroveremo in finale (qui l’elenco dei finalisti). Clicca qui per guardare altri VIDEO di Italia’s Got Talent 2020 I Giudici Ad ... dituttounpop

IGT_official : ?? Italia's Got Talent ALERT ?? Quest'anno non perdiamo tempo, si riparte subito alla ricerca del talento per la nuov… - digitalsat_it : Terzo appuntamento su @SkyUno e @TV8it con @IGT_official 2020 - duefetteditette : RT @IGT_official: ?? Italia's Got Talent ALERT ?? Quest'anno non perdiamo tempo, si riparte subito alla ricerca del talento per la nuova ediz… -