Italia's Got Talent 2020, la terza puntata stasera su TV8! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) stasera su TV8, alle 21:30, la terza puntata di Italia's Got Talent 2020, la nuova edizione dello show che quest'anno vedrà Joe Bastianich tra i giudici. Italia's Got Talent 2020 torna con la terza puntata da stasera su TV8, dopo l'ottimo andamento delle scorse settimane con le Audizioni. Il Talent show più divertente della tv Italiana, giunto alla decima edizione, prodotto da Fremantle, schiera in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello. Anche questa settimana il palco di Italia's Got Talent sarà teatro di performance spettacolari: un 75enne darà prova della sua forza, sollevando 150 kg, il peso delle nipoti; una 13enne dimostrerà di saper contare all'istante quante lettere compongono una frase, mentre un altro concorrente farà scoprire alla ... movieplayer

Noovyis : (Italia's Got Talent 2020, la terza puntata stasera su TV8!) Playhitmusic - - anonimanapolet1 : Se parliamo seriamente con quello che succede in Italia ci salgono i trigliceridi,transaminasi,gop,got, e altro non… - tvzoomitalia : Federica Pellegrini: 'Joe Bastianich è la vera sorpresa di Italia's got talent' @mafaldina88 @TV8it @Jbastianich… -