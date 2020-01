Italia’s Got Talent 2020 i fachiri che fanno impazzire i giudici (VIDEO) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Italia’s Got Talent 2020 i fachiri da Brescia che fanno impazzire i giudici (VIDEO) Siamo giunti al terzo appuntamento con il consueto appuntame nto settimanale con le audizioni di Italia’s Got Talent 2020, sempre su TV8. In questa terza puntata di questa edizione parzialmente rinnovata, andata in onda il 29 gennaio, sono saliti sul palco i Sant Jarnal Singh Ji Gurmat Gatka Academy, un’accademia di fachiri che gira l’Italia facendo conoscere l’arte del Gatka. Alla fine di ogni puntata in onda verrà scelto un concorrente che ritroveremo in finale (qui l’elenco dei finalisti). Clicca qui per guardare altri VIDEO di Italia’s Got Talent 2020 I giudici Ad affiancare la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che torna per la sua seconda volta, la regina della discografia Mara Maionchi ed il comico Frank Matano troveremo Joe Bastianich, noto ristoratore ed imprenditore volto noto ... dituttounpop

IGT_official : ?? Italia's Got Talent ALERT ?? Quest'anno non perdiamo tempo, si riparte subito alla ricerca del talento per la nuov… - IGT_official : La prossima settimana su @TV8it vi aspetta 'Italia's Got Talent - Special Edition' con il meglio delle Audizioni.… - danaebychkov : non ho risposto ad Azure per soli dieci minuti in cui ho pianto per la signora di 94 anni ad Italia’s Got Talent e… -