Italia's Got Talent 2020 Claudia il golden buzzer di Frank Matano (VIDEO) Siamo giunti al terzo appuntamento con il consueto appuntame nto settimanale con le audizioni di Italia's Got Talent 2020, sempre su TV8. In questa terza puntata di questa edizione parzialmente rinnovata, andata in onda il 29 gennaio, è salita sul palco una persona speciale, Claudia di 94 anni, colei che ha ricevuto il golden buzzer e commosso Frank Matano. 94 anni e una vita dedicata al teatro in giro per l'Europa con la sua arte e vivendo di emozioni, senza mai annoiarsi. Standing Ovation per il musical pieno di gioia e vitalità portato in scena da Claudia. Alla fine di ogni puntata in onda verrà scelto un concorrente che ritroveremo in finale (qui l'elenco dei finalisti). I Giudici Ad affiancare la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che ...

