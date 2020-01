Italia-Finlandia calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020: programma, orario e tv (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le nazionali del calcio a 5 sono pronte per affrontare la decisiva fase di Qualificazioni ai Mondiali 2020 che si svolgeranno da domani in Portogallo. Per quattro lunghe giornata sono infatti in programma i match dell’Elite Round a Póvoa de Varzim, cittadina a nord di Porto. I quattro raggruppamenti che si daranno battaglia per guadagnarsi il passaggio alla fase finale della rassegna iridata che sarà riservato alle vincitrici di ogni girone, mentre le seconde classificate dovranno ricorrere agli spareggi, da cui poi usciranno le ultime due squadre qualificate. La Nazionale Italiana di Alessio Musti sarà impegnata nel gruppo A con i padroni di casa del Portogallo, la Bielorussa (già affrontata nei Main Round) e la Finlandia e proprio contro quest’ultima, una nazionale che sta facendo molto bene ed è una delle migliori emergenti a livello europeo, comincia il cammino degli azzurri, ... oasport

parkzanna : Australia, Rusia, Finlandia, Grecia, Italia - Sir_Bianchi : @mazzettam @giel_lelico @stellangelica @Alyenante @t_tonii @violet6femme @MassiSilver @PepperFlower @CausiLuigi… - startzai : RT @ivoforni: Competenze digitali, l’Italia impari da Francia e Finlandia -