Israele, Erdogan boccia il piano di pace voluto da Trump: “Gersusalemme sacra per i musulmani”. Cosa prevede la proposta Usa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Hamas, Libano, Iraq, Giordania e Lega Araba bocciano il piano per la pace proposto da Donald Trump per il Medio Oriente, che prevede “due stati e Gerusalemme capitale indivisa del Paese”. In sostanza, piace soltanto a Stati Uniti e Israele. E un altro no deciso, di peso, arriva dalla Turchia: per il presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha definito il suo “un Paese centrale in Medioriente”, “è inaccettabile”, perché “ignora i diritti dei palestinesi e mira a legittimare l’occupazione israeliana. Non servirà né alla pace né alla ricerca di una soluzione”. E soprattutto Gerusalemme non può cadere sotto la giurisdizione di Israele perché “è sacra per i musulmani”. Non arriva invece un no perentorio da Mosca, che sta analizzando il piano e attende ulteriori informazioni dal primo ministro israeliano. “Continuiamo ad analizzare le ... ilfattoquotidiano

