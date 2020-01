Isola dei Famosi di Ilary Blasi: il settimanale Chi svela la prima concorrente (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi ha lasciato la conduzione de L’Isola dei Famosi e la nuova conduttrice dovrebbe essere, salvo cambi dell’ultimo minuto, Ilary Blasi. E se da una parte Mediaset oggi ha rilasciato un comunicato stampa in cui ha parlato di “accordo comune” con la Marcuzzi per il cambio di conduzione, dall’altra parte il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha svelato chi è la prima naufraga ufficiale: si tratterebbe di Alessia Macari, l’ex ciociara di Avanti un Altro nonché vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, quindi, ritroverebbe nel cast una sua vecchia gieffina che – archiviata la parentesi GF Vip – si è sposata, ha partecipato a Tale e Quale Show ed ha preso parte al cast fisso dell’edizione 2018-2019 di Domenica In di Mara Venier. Il nome di Alessia Macari potrebbe aggiungersi a quello di Eleonora ... bitchyf

trash_italiano : Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è s… - trash_italiano : NON VEDO L'ORA: Ilary Blasi sostituirà Alessia Marcuzzi nella conduzione dell'Isola dei Famosi? - isola_nino : Tutti addosso a Mahmood ma maluma con il quintuplo dei followers e visibilità che finge di limonare una tizia su Ig… -