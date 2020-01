Irina rompe il silenzio dopo la separazione con Bradley Cooper: “Ci sono giorni in cui cado a pezzi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Irina Shayk parla della fine della storia d’amore con Bradley Cooper sono passati 7 mesi dalla fine della relazione tra Irina Shayk e Bradley Cooper e la top model russa ha deciso di rilasciare un’intervista molto intima nella quale racconta la sua nuova vita da mamma single. Nella conservazione con British Vogue, Irina Shayk confessa di vivere anche momenti di profonda tristezza: “È difficile trovare un equilibrio tra l’essere una madre single e l’essere una donna che lavora. Ci sono giorni in cui mi sveglio e dico a me stessa: Oh mio Dio, non so cosa fare, sto cadendo a pezzi“. La modella 34enne nell’intervista si dice anche “molto fortunata” di aver vissuto la storia d’amore durata 4 anni e mezzo con l’attore Bradley Cooper con il quale ha avuto una figlia, Lea De Sein nata nel 2017. “Penso che siamo stati molto ... tpi

Irina rompe Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Irina rompe