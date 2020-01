Ionut Radu al Parma, operazione di mercato chiusa: sarà l’alternativa a Sepe (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si è conclusa con la proverbiale fumata bianca la trattativa per portare Ionut Radu al Parma. Accordo raggiunto nella giornata odierna tra gli agenti dell'estremo difensore, l'Inter club proprietario del suo cartellino e il Genoa, ovvero la società in cui il ragazzo ha militato in prestito nella prima parte di stagione prima di essere chiuso da Perin. Radu si trasferirà in Emilia e potrà garantire a mister D'Aversa un'alternativa sul mercato a Sepe, finito ko per un problema muscolare. fanpage

FabrizioRomano : Il portiere Ionut Radu al Parma dall’Inter, affare in chiusura a sorpresa ? @DiMarzio @SkySport #Inter #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, vicino Ionut #Radu del #Genoa (via #Inter) - MarcoBeltrami79 : Nuova squadra per Radu. #calciomercato #radu #fanpage -