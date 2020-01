Inter-Fiorentina in tv oggi: orario Coppa Italia, programma, streaming, formazioni (29 gennaio) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Inter-Fiorentina è il quarto di finale che, questa sera, conclude la breve fase infrasettimanale dedicata alla Coppa Italia 2019-2020. La formazione vincente del confronto che si gioca in quel di Milano affronterà il Napoli in semifinale, che si terrà su doppio confronto. Dal momento che Conte deve fare a meno di Brozovic, il centrocampo nerazzurro dovrebbe presentare il trio Barella-Sensi-Borja Valero. Resta incerta la presenza dell’appena arrivato Eriksen, che qualche minuto potrebbe giocarlo, ma è una decisione che spetterà all’allenatore. Nella Fiorentina esiste una possibilità che in porta ci vada Terracciano, ma bisogna vedere quanto reale sia l’ipotesi. In attacco, il dubbio è accanto all’inamovibile Chiesa: Vlahovic o Cutrone? Di sicuro non gli assenti Ribery e Boateng. PROBABILI formazioni Inter-Fiorentina Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, ... oasport

