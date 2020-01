Inter-Fiorentina, Coppa Italia: diretta tv, formazioni, pronostici (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Inter-Fiorentina è l’ultima partita dei quarti di finale di Coppa Italia, si gioca mercoledì alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming. Inter – Fiorentina martedì ore 20:45 L’ultimo quarto di finale di Coppa Italia mette di fronte due squadre che hanno iniziato il 2020 da imbattute. Se per la Fiorentina, che durante la sosta invernale ha sostituito Montella con Iachini, i risultati sono notevolmente migliorati rispetto ai mesi di novembre e divembre, diverso è il discorso dell’Inter. I pareggi consecutivi contro Atalanta, Lecce e Cagliari, soprattutto gli ultimi due, sono stati deludenti e hanno permesso alla Juventus di isolarsi al primo posto. La squadra è apparsa un po’ stanca e il timore dei tifosi è che come negli anni passatti il rendimento cali ... ilveggente

MatteoBarzaghi : Eriksen potenzialmente già utilizzabile domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Trasferimento completato ?? ?? O… - Inter : ?? | INTERVISTA 'Mercoledì c'è un'altra partita importante, quello che non abbiamo fatto contro il Cagliari dovremo… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Vecino verso la conferma: ci sarà con la #Fiorentina -