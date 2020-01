Inter Fiorentina, assenti De Vrij e Sensi: ecco il motivo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Stefan De Vrij e Stefano Sensi non prenderanno parte alla sfida di Coppa Italia fra Inter e Fiorentina: ecco perché Niente Fiorentina per De Vrij e Sensi. I due giocatori non sono a disposizione dell’Inter di Conte per la delicata sfida nei quarti di Coppa Italia contro i gigliati. Il difensore centrale olandese è out a causa di un’influenza. Sensi, invece, ha rimediato una botta in allenamento. Il mister nerazzurro, pertanto, ha deciso di risparmiarlo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

