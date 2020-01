Inter, ci pensa super Barella: Fiorentina ko 2-1. Ora c’è il Napoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Inter-Napoli e Juve-Milan, con gare di andata e ritorno. Si è completato stasera il quadro delle qualificate per le semifinali di Coppa Italia. L’Inter ha strappato il pass battendo a San Siro 2-1 la Fiorentina. Decisivo un eurogol di Barella nella ripresa (66′) dopo le reti di Candreva (44′) e Cáceres (60′). Esordio nell’Inter a gara in corso per Eriksen e Moses. Attacco pesante, ma inceppato La Fiorentina di Iachini è organizzata, all’inizio anche pericolosa con un diagonale di Lirola che spaventa di brutto San Siro. Poi la Viola, schierata con il duo Vlahovic-Chiesa davanti, non punge più di tanto, ma neanche soffre. L’Inter di Conte, disegnata col 3-4-1-2, ha molto potenziale offensivo (c’è Sanchez dietro alla coppia Lautaro-Lukaku), ma pochissimo gioco fraseggiato e una scarsa produzione offensiva. Il risultato è che ... open.online

