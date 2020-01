Insulti sessisti alla ragazza arbitro: "Vai a pettinare le bambole" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgia Baroncini La 16enne stava arbitrando la partita Sava-Crispiano del Campionato regionale giovanissimi. Contro di lei, i genitori dei calciatori: "Sei una deficiente" "Vai a farti le unghie", "Sei una deficiente", "Vai a pettinare le bambole". Sarebbero di questo tenore le frasi rivolte dai genitori sugli spalti a una ragazza arbitro di 16 anni. Offese sessite e Insulti urlati a squarciagola dalla tribuna dalle mamme e dai papà dei giovani giocatori in campo. L'episodio, che ha creato non poca indignaizone, è stato registrato a Sava (Taranto) nel corso della partita tra Asd Sava Neos Academy e Ragazzi Sprint Crispiano, valevole per il Campionato regionale giovanissimi. "Un arbitro donna ha dovuto subire offese sessiste dalla tribuna per tutto il match. Le offese sono iniziate già dai primi minuti dal fischio d'inizio, quando una gruppetto di genitori tra cui anche ... ilgiornale

matteosalvinimi : 'Con Lucia Borgonzoni valgono gli insulti sessisti, perché è una donna leghista' In 2 minuti Porro smonta la doppia… - repubblica : Taranto, insulti sessisti all'arbitra 16enne. Il padre: 'I genitori dei calciatori l'hanno umiliata per tutta la pa… - aderenzis1 : Taranto, insulti sessisti all'arbitra 16enne. Il padre: 'I genitori dei calciatori l'hanno umiliata… -