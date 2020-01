Innovation Village Award premia le innovazioni “sostenibili”: call aperta fino al 25 febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Innovation Village Award: Previsti premi in denaro, servizi specialistici, corner espositivi e inserimento nel catalogo delle innovazioni. NAPOLI, 27 Gennaio 2020 – Al via la seconda edizione di Innovation Village Award, il premio istituito nell’ambito della fiera Innovation Village (Museo Nazionale di Pietrarsa, 26-28 marzo 2020) che intende premiare gli innovatori che abbiano sviluppato tecnologie, prodotti o soluzioni già sul mercato, o comunque testate a un livello di prototipo, in grado contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda Onu 2030. Numerosi i settori d’interesse, tra cui manifattura digitale e materiali, design, IT e IOT, beni culturali, salute, ambiente, agricoltura, mobilità, energia, blue growth e innovazione sociale. Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società che produce la fiera ... 2anews

Notiziedi_it : Innovation Village Award: premio alle innovazioni “sostenibili” - PasqualeVespa : Innovation Village Award, un premio alle migliori innovazioni “green” di tutta Italia -