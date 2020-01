Industria, frenano prezzi produzione

alladell'registrano nel 2019 una crescita "molto contenuta", pari a +0,2%, "in netto rallentamento" dal +3,3% del 2018. Lo rileva l'Istat specificando che il dato è influenzato dal solo mercato estero (+0,4%) mentre sul mercato interno la variazione è nulla. Anche a dicembre 2029fermi e su anno -2,1%. Anche per le costruzioni la crescita media annua deiè prossima allo zero (+0,1% sia per edifici sia per strade) e di entità "molto inferiore" a quella del 2018.(Di mercoledì 29 gennaio 2020)