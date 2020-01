Incidente stradale a Gorgonzola, ciclista di 34 anni investito da un camion: morto sul colpo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un ciclista di 34 anni è stato investito e ucciso da un camion questa mattina poco dopo le 7 a Gorgonzola, nel Milanese. L'impatto è avvenuto sulla strada provinciale 13 poco fuori dal centro abitato. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con carabinieri e vigili del fuoco: il giovane è morto sul colpo. fanpage

