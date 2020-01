“Inaccettabile!”. Tiberio Timperi denunciato, la frase choc pronunciata in diretta tv. Quella brutta ‘battuta’ che lo inchioda (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Terremoto in Rai dopo che il Condacos ha annunciato una denuncia in procura contro la Rai e contro il conduttore del programma “Mattina in Famiglia” Tiberio Timperi. Secondo loro c’è stata ”Un’intollerabile battuta razzista da parte del conduttore di ‘Mattina in famiglia’”. Ma veniamo ai fatti: sabato 25 gennaio 2020 su Rai Uno, nel corso della trasmissione – scrive il Condacos – il conduttore Tiberio Timperi interloquiva con un telespettatore in collegamento dalla Calabria. Il telespettatore, dovendo rispondere ad un quiz, invocava un aiuto da parte del pubblico presente in studio. A questo punto il conduttore Timperi rispondeva: “Se non ti aiutiamo, andremo a fare i piloni della Salerno – Reggio Calabria”, accompagnando tale pessima battuta da una mimica fin troppo esplicita. In questo modo si attribuisce a tutti i calabresi, indistintamente, comportamenti mafiosi. Tanto non è degno ... caffeinamagazine

