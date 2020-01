In tutto il mondo cresce l’allarme per la diffusione del Coronavirus. Oltre 6mila i contagi in Cina e 132 i morti. Domani il rientro “protetto” degli italiani bloccati a Wuhan (Di mercoledì 29 gennaio 2020) cresce l’allarme in tutto il mondo per il Coronavirus 2019-nCoV. Il numero di contagi in Cina è salito a Oltre 6mila casi con 132 vittime, un numero già superiore a quelli che tra il 2002 e il 2003 causò per la Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), fermatisi a quota 5.327 nelle statistiche dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In Italia è tornata riunirsi, anche questa mattina, la task-force costituita dal ministero della Salute. Sono state prese in esame le linee guida sul virus diffuse, nella serata di ieri, dall’Oms constatando che le misure messe in atto nei giorni scorsi dall’Italia erano pienamente rispondenti a quanto indicato. Al di fuori dei confini della Cina “abbiamo avuto finora solo 68 casi”, ha spiegato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “pari all’1% del totale, e nessuno ... lanotiziagiornale

