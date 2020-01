In anteprima il nuovo videoclip di Bipuntato. Il ritorno del dream pop italiano è donna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Atmosfere ovattate, synth nostalgici degli anni ’80 e un’alchimia di suoni filtrati. Bipuntato, artista romana che alla Capitale ha preferito il rumore del mare, sta spolverando il genere del dream pop. Nato nel Regno Unito a metà degli anni ’80, gli elementi caratteristici di questo genere sono gli arrangiamenti raffinati, le voci che cercano i registri più alti e testi particolarmente introspettivi. L’effetto del dream pop è simile a una trance ipnotica e Bipuntato sta indagando da solista questa realtà onirica, dopo un passato in una band elettro pop abruzzese. A marzo 2020 uscirà il suo album di debutto, dopo un anno fatto di featuring con Carl Brave, Pretty Solero e Ugo Borghetti e dopo un’estate in tour nei festival, italiani e stranieri. Da segnare la partecipazione allo Sziget di Budapest. I testi di Bipuntato parlano di cose semplici, ... open.online

