Ilary Blasi al timone de L’Isola dei famosi 2020: la conferma (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi lascia L’Isola dei famosi, la nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi Al centro del gossip negli utlimi giorni Ilary Blasi, la nota ed amatissima conduttrice presto tornerà in tv per una nuova avventura. Quale? Sarà lei la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi. Nei giorni scorsi TvBlog e Davide Maggio si erano lasciati sfuggire che la Blasi avrebbe potuto condurre L’Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi ha infatti deciso di lasciare la conduzione del reality per dedicarsi a nuovi progetti, stando ai rumors condurrà Lo Show dei record. L’indiscrezione nelle ultime ore sembra essere diventata una certezza, a confermare la novità è stato CheTvFa. Il sito ha così riportato la notizia: “Ilary Blasi è la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi in primavera su Canale 5.” E ancora: “Se TvBlog e Davide Maggio hanno avanzato l’ipotesi di Ilary Blasi ... nonsolo.tv

