Il Segreto trame spagnole: Raimundo viene rapito, Francisca disperata (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le trame spagnole de Il Segreto svelano che Raimundo verrà rapito da una donna molto astile a Francisca. La Montenegro, dopo essere stata segregata da Isabel, riuscirà a liberarsi e avrà come unico obiettivo quello di riabbracciare il suo amato. Il lieto fine, però, non sarà affatto facile per la coppia. Questo perché dopo la contessa, ci penserà un’altra donna a minare la felicità della Montenegro, stiamo parlando della zia Eulalia. Tale donna deciderà di farsi nuovamente viva a Puente Viejo per vendicarsi di sua nipote. Anticipazioni Il Segreto: Raimundo cade nella trappola di Eulalia Il passato di Francisca Montenegro è parecchio burrascoso. Nel corso della sua vita ha seminato tanto male e, durante le prossime puntate spagnole de Il Segreto, le trame ci svelano che il male tornerà indietro. Tra le sue vittime, ad esempio, c’è anche la zia Eulalia. La Montenegro, molto ... kontrokultura

