Il Segreto anticipazioni, Francisca perde tutto: il dolore di Raimundo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Segreto puntate spagnole: Francisca Montenegro privata di ogni bene… non le resterà nemmeno Raimundo? Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Francisca Montenegro perderà tutto: non le resterà proprio nulla di materiale e nemmeno l’amore della sua vita. Nel momento in cui si sentirà di nuovo libera – si era nascosta per … L'articolo Il Segreto anticipazioni, Francisca perde tutto: il dolore di Raimundo proviene da Gossip e Tv. gossipetv

