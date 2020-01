Il segreto anticipazioni 30 gennaio 2020: non c'è più speranza per Puente Viejo? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella puntata de Il segreto, in onda giovedì 30 gennaio 2020 su Canale 5, i cittadini di Puente Viejo potrebbero aver perso anche l'ultima battaglia contro la costruzione della diga: anticipazioni. Il segreto torna con la puntata di giovedì 30 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni riportano l'attenzione sulla drammatica condizione che i cittadini di Puente Viejo stanno vivendo. La popolazione della cittadina, infatti, ha presentato una richiesta congiunta in tribunale con la richiesta formale alle autorità affinchè la costruzione della diga, che minaccia di inondare e distruggere tutta Puente Viejo, venga bloccata. Sfortunatamente gli affari privati hanno prevalso, la richiesta è stata respinta. Il segreto tornerà domani, 30 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in ... movieplayer

