Il Segreto Anticipazioni 30 gennaio 2020: E' finita! Il tribunale condanna Puente Viejo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il tribunale rigetta la richiesta dei cittadini di Puente Viejo di fermare il progetto del bacino, che rischia di distruggere il paese. comingsoon

berta95italy : Il Segreto anticipazioni spagnole: Alfonso e Emilia giungono a Puente Viejo - lellavr55 : Le anticipazioni dicono che noi non abbiamo indovinato sul segreto ansiogene di Silvia.#ilparadisodellesignore - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il segreto anticipazioni 30 gennaio 2020: non c'è più speranza per Puente Viejo? -