Il rock non può fermarsi agli anni Settanta: la polemica contro i Pearl Jam lo dimostra (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quando una band di rilievo si affaccia nuovamente sulla scena, mette in conto di finire alla mercé dei duri e puri, rea – dicono – di non avere tenuto fede alle aspettative di coloro che vorrebbero riportare la musica indietro ai bei tempi che furono, anziché lasciare che vada avanti. Problema questo che affligge più di ogni altra espressione musicale il genere rock, che negli ultimi 30 anni continua a vivere non certo distinguendosi per originalità, bensì ringraziando i soliti noti: è così che a primeggiare in classifica e a far registrare i maggiori introiti, specie dal vivo, sono sempre Metallica, Guns N’ Roses, U2, Rolling Stones e pochi altri. E non citando l’infinita serie di reunion o tour d’addio che poi finiscono per non essere mai tali. Nel mezzo di questa fortunata operazione nostalgia si collocano i Pearl Jam, ai quali tutto si può rimproverare fuorché di essersi mossi ... ilfattoquotidiano

