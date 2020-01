Il Regno Unito divorzia dall’Ue: il parlamento europeo approva l’accordo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il dado è tratto: dopo tre anni, la Brexit si farà, tra due giorni. Dopo che Westminster ha approvato il testo portato avanti da Boris Johnson ottenendo anche il sigillo reale, la parola era passata al parlamento europeo che mercoledì 29 gennaio ha dato il via libera. Dal primo febbraio il Regno Unito non sarà più parte dell’Unione Europea, con il dovuto periodo di transizione. Il Regno Unito divorzia dall’Ue: il parlamento europeo approva l’accordo LEGGI ANCHE> Finalmente Westminster ha approvato l’accordo su Brexit, con il benestare della Regina «Sono davvero toccato da questo dibattito che è stato in certi momento emozionante e ha avuto toni gravi» ha dichiarato il capo negoziatore della Brexit per il lato europeo Michel Barnier durante il suo intervento alla mini-plenaria tenutasi al parlamento europeo aggiungendo che sebbene siano «addolorati dal risultato del ... giornalettismo

