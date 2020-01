Il questore di Roma: “Striscioni contro Zaniolo? Gesti isolati. Straordinaria collaborazione con le società” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Carmine Esposito, il questore di Roma. Il tema è quello degli striscioni vergognosi contro Zaniolo comparsi prima del derby capitolino del weekend. «Nella vita non c’è una soluzione toccasana per tutto e per tutti. Voglio dire che si deve agire a vari livelli. C’è un problema di sottocultura dello sport. È assurdo che in questa stessa parola, sport, ci sia la commossa emozione trasversale che in tutto il mondo si sta provando per la morte di Kobe Bryant, e quegli striscioni assurdi». E’ anche un problema di ordine pubblico, ammette il questore. «Io non mi rifugio nell’alibi sociologico dando la colpa ai guai della società. Io dico che intanto esiste il Gos, una riunione tenuta da un dirigente della polizia con tutti gli altri soggetti interessati. In quella sede si dà l’autorizzazione per l’esposizione degli striscioni dentro lo stadio. E dentro ... ilnapolista

napolista : Il questore di #Roma : 'Striscioni contro #Zaniolo? Gesti isolati. Straordinaria collaborazione con le società' - i… - MicheleBisceg10 : RT @Catapultato: Roma..., fa' sesso con un Pavone e lo uccide, arrestato..!!! Il questore dichiara: ' Gli ha messo il bastone tra la ruota… -