Il protocollo italiano ha mandato una nota di protesta al governo tedesco per la foto in

Vi ricordate l'episodio della famosa fotografia di gruppo tra capi di Stato e capi di governo nel corso dell'incontro sulla Libia che si è svolto in Germania? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in seconda fila era stato attaccato, sulla stampa italiana, per il fatto di aver cercato il suo nome in una posizione diversa da quella che poi avrebbe occupato una volta appurato che mancava il posto in prima fila. La notizia è che per quello spiacevole inconveniente, l'ufficio del protocollo e del cerimoniale italiano ha mandato una nota di protesta all'ufficio omologo del governo tedesco, per quella che è stata ritenuta una sciatteria. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte pubblica l'intervista integrale che Le Iene hanno trasmesso in parte Giuseppe Conte in seconda fila, la nota di protesta Lo ha ricordato lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte,

